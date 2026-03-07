,

Des hélicoptères de combat déployés au-dessus de Belfort

Un hélicoptère Caïman de l'armée française, en exercice dans le Doubs, en 2020.
Des hélicoptères de combat seront déployés du 9 au 12 mars 2026, au-dessus de Belfort, dans le cadre d'un exercice. | ©Le Trois – archives
En bref

Des hélicoptères de combat survoleront Belfort du 9 au 12 mars dans le cadre d’un exercice baptisé POM 11. Il mobilise des unités du 1er régiment d’artillerie de Bourgogne et du 35e régiment d’infanterie de Belfort.

Deux hélicoptères de manœuvre et d’assaut caïman du 1er régiment d’hélicoptère de combat de Phalsbourg participe à un exercice militaire à Belfort, du 9 au 12 mars. L’exercice, qui mobilise des unités du 35e régiment d’infanterie de Belfort et du 1er régiment d’artillerie de Bourogne, a été baptisé POM 11. Les hélicoptères seront parfois renforcés par une patrouille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque Tigre, du 1er RHC.

Défense [dossier complet]

Des hélicoptères Tigre en appui

L’exercice prévoit « un entraînement au transport de mortiers de 120 mm », « la réalisation d’un raid artillerie avec une séance de tirs réduits aux mortiers de 120 mm à l’intérieur d’une enceinte militaire », « des opérations héliportées dans le cadre d’un entraînement interarmes », ainsi qu’un « raid longue distance », informe le 1er régiment d’artillerie dans un communiqué de presse.

Nos derniers articles

,
Les féminines du FC Sochaux-Montbéliard se sont produites au stade Bonal pour la première fois en 2025, en match de barrage.

FC Sochaux-Montbéliard : où (en) sont les femmes ?

Le FC Sochaux-Montbéliard ne possède une section féminine que depuis 2017. Après avoir débuté avec de très jeunes joueuses, celle-ci poursuit sa progression et aligne depuis l'été dernier une équipe senior. Mais malgré la volonté réaffirmée des nouveaux actionnaires et les structures du centre de formation, les Sochaliennes ne semblent pas pouvoir viser le très haut niveau à court ou moyen termes.
Nahila Himer, infirmière de recherche clinique, présente un prototype.

L’esprit d’innovation de l’UTBM au service de l’hôpital Nord Franche-Comté

L’Université de technologie de Belfort-Montbéliard et l'hôpital Nord Franche-Comté rapprochent leurs connaissances dans le domaine de la santé et des technologiques dans une chaire partenariale. Exemple avec trois projets de recherche.
,
Illustration emprunts et budget | © Le Trois P.-Y.R.

Haute-Saône : le nombre de dossiers d’endettement reste stable

La progression du nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France a progressé de seulement 0,7 %. Un chiffre bien en-dessous de la moyenne régionale. En revanche, le niveau d’endettement médian est supérieur.

