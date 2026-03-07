Des hélicoptères de combat déployés au-dessus de Belfort

Deux hélicoptères de manœuvre et d’assaut caïman du 1er régiment d’hélicoptère de combat de Phalsbourg participe à un exercice militaire à Belfort, du 9 au 12 mars. L’exercice, qui mobilise des unités du 35e régiment d’infanterie de Belfort et du 1er régiment d’artillerie de Bourogne, a été baptisé POM 11. Les hélicoptères seront parfois renforcés par une patrouille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque Tigre, du 1er RHC.