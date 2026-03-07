Des hélicoptères de combat déployés au-dessus de Belfort

Deux hélicoptères de manœuvre et d’assaut caïman du 1er régiment d’hélicoptère de combat de Phalsbourg participe à un exercice militaire à Belfort, du 9 au 12 mars. L’exercice, qui mobilise des unités du 35e régiment d’infanterie de Belfort et du 1er régiment d’artillerie de Bourogne, a été baptisé POM 11. Les hélicoptères seront parfois renforcés par une patrouille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque Tigre, du 1er RHC.
Des hélicoptères Tigre en appui
L’exercice prévoit « un entraînement au transport de mortiers de 120 mm », « la réalisation d’un raid artillerie avec une séance de tirs réduits aux mortiers de 120 mm à l’intérieur d’une enceinte militaire », « des opérations héliportées dans le cadre d’un entraînement interarmes », ainsi qu’un « raid longue distance », informe le 1er régiment d’artillerie dans un communiqué de presse.