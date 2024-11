Depuis Vesoul, le cri de colère des agriculteurs résonne de nouveau

Au Cannet-des-Maures (Var), quelque 300 agriculteurs ont déposé de la terre sur la route et planté des croix symbolisant la mort de l’agriculture française, qu’ils jugent menacée par l’accord de libre-échange que l’UE négocie avec les pays latino-américains du Mercosur. Un petit cercueil porte l’inscription “la mort est dans le pré”, des banderoles aux couleurs de la FNSEA proclament “Stop aux promesses, place aux actions” ou encore “Agri acte 2: on est de retour”.

A Avignon (Vaucluse), une centaine d’agriculteurs, selon la police, se sont déployés sur des allées bordant le Rhône, pour faire un semis de protestation contre l’entrée de produits agricoles étrangers. “Notre fin sera votre faim”, clamaient les membres du syndicat. Près de la frontière belge, des agriculteurs contrôlent les poids-lourds.

Devant la préfecture de Vesoul, 180 agriculteurs ont déposé des panneaux de signalisation de villages et déversé trois bennes remplies de cannes de maïs. Des rassemblements sont en cours à Angoulême (Charente), et des opérations escargot dans les Deux-Sèvres. Quelque “85 points de manifestation sont en train de se mettre en route, on ne souhaite pas de blocage concrètement comme on a pu le voir l’année dernière”, a souligné lundi sur RMC Pierrick Horel, le président des Jeunes Agriculteurs. Les impatients avaient ressorti les tracteurs dès dimanche, se rendant en cortège près de la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, d’où s’est envolé Emmanuel Macron pour le G20 de Rio au Brésil. “Macron, si tu vas à Rio, n’oublie pas tes péquenots”, clamait une banderole, accrochée sur un pont. Les actions se veulent avant tout symboliques, l’alliance majoritaire voulant alerter les pouvoirs publics mais “pas ennuyer les Français”: “Ce qu’on veut c’est exprimer sur l’ensemble du territoire cette détresse agricole et ce besoin de refixer le cap”, a souligné M. Horel. Dimanche, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a prévenu les agriculteurs qu’il y aurait une “tolérance zéro” en cas de “blocage durable” des routes.