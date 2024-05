De Belfort à Nevers à la force des bras pour sensibiliser au handicap

500 km en 9 jours ! Voici le défi lancé par APF France handicap de Bourgogne-Franche-Comté pour la première édition du Festi’Run. Un festival national proposé par l’association où chaque agence régionale propose son propre événement. Jérôme Guidet, Mélanie Decrind et Hervé Lenfant, trois personnes en situation de handicap ont accepté la mission. Munis de leur vélo à main, ils traverseront la région en partant de Belfort pour rejoindre Nevers. Le départ est donné mardi 21 mai depuis l’étang des Forges, avant qu’ils ne prennent la direction de la prochaine étape sur la carte, Baumes-les-Dames. Un tour de l’étang est prévu afin que les cyclistes puissent être encouragés par les Belfortains.

Cette initiative, lancée par Jérôme Guidet et Céline Ouzani, tous deux chargés de développement des actions associatives au sein d’APF France handicap, a plusieurs objectifs. « On souhaite lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap, favoriser l’inclusion, mais aussi récolter des bénéfices », explique Jérôme Guidet. La course, de plusieurs centaines de kilomètres, se déroule en neuf étapes et s’arrête dans les villes clefs de la région : Besançon, Dijon ou encore Paray-le-Monial. Chacune de ces villes étapes accueillera un village handisport afin d’encourager le départ des cyclistes.