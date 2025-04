Dans les flammes de Bourogne, contrefaçons, tabac et miel au viagra partent en fumée

Parmi les plus grosses prises : 900 kilos de tabac et de cigarettes, interceptés à quelques kilomètres de Besançon. Aucun emballage n’arborait de bande fiscale. « Ce tabac était destiné au marché parallèle bisontin et à son économie souterraine, nous en sommes certains », affirme la directrice. L’affaire a démarré par l’interpellation d’un convoi de véhicules, soupçonné de faire transiter la marchandise. Un trafic très organisé, selon la douane, qui utilisait un système de « mules » et un entrepôt clandestin identifié depuis. Trois personnes ont été interpellées. L’enquête judiciaire est toujours en cours.

Au-delà du préjudice fiscal, les douaniers insistent sur les enjeux sanitaires économiques et fiscaux. « Ce que nous avons retiré de la circulation représente une quantité inédite à l’échelle régionale, stoppée avant d’atteindre le marché local franc-comtois », précise Estelle Rocklin.