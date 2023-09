Dans le nord Franche-Comté, permettre l’accès aux soins à tous et à tout moment

En parallèle, l’ARS travaille sur l’attractivité des communes pour permettre l’installation de jeunes médecins. C’est d’autant plus important qu’encore en juillet 2023, « trois médecins du Territoire de Belfort ont pris leur retraite », pointe la directrice territoriale. Pour essayer d’attirer des jeunes, l’agence régionale de santé travaille avec les collectivités pour mettre à disposition des locaux où des praticiens peuvent exercer un, deux ou trois jours par semaine. Ce sont des cabines éphémères. « On essaye de s’adapter aux besoins des jeunes qui ne veulent plus travailler en continu dans un même cabinet et surtout seuls », détaille Valérie Gantzer.

L’ARS travaille aussi avec des médecins retraités qui sont d’accord de continuer à exercer quelques jours par semaine, mais en étant déchargé de l’administratif, par exemple. Un cabinet de ce type a déjà vu le jour à Colombier-Fontaine. D’autres devraient arriver à Rougemont-Château, Bessoncourt ou encore Chèvremont.