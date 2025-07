Daniel Jakubzak, président du Club affaires Nord Franche-Comté, est mort

Daniel Jakubzak présidait le club affaires Nord Franche-Comté depuis plus d’une décennie et lui a donné son rayonnement. On louait son réseau et son lien fort avec la Suisse ou encore l’Alsace. Il a aussi siégé à la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort. Daniel Jakubzak siégeait également au tribunal de commerce de Belfort-Montbéliard. Il portait le Club affaires nord Franche-Comté pour que les entrepreneurs et les chefs d’entreprises se rencontrent. Une dizaine de fois par an, il organisait un déjeuner qui pouvait rassembler plus d’une centaine de personnes.