Cyberattaque : l’hôpital privé de la Miotte a déposé plainte

L'hôpital privé de la Miotte, à Belfort.
L'hôpital privé de la Miotte, à Belfort. | ©Le Trois – Clara Janssen

L’hôpital privé de la Miotte, à Belfort, a été la cible d’une manœuvre de déstabilisation. On évoque une cyberattaque avec la fuite de plus de 100 000 lignes de données. Aujourd’hui, rien ne confirme cette exfiltration. Des vérifications doivent encore être menées. Mais l’établissement hospitalier a déposé plainte.

En juin 2025 (lire notre article) et en janvier 2026 (lire notre article), des hackers ont revendiqué sur une plateforme du darkweb la vente de lignes de données de patients de l’hôpital privé de la Miotte, à Belfort.

« À ce stade, aucune preuve de fuite ou d’accès non autorisé à des données personnelles issues de nos systèmes d’information n’a été établie », assure l’établissement hospitalier, dans un communiqué de presse envoyé ce vendredi après-midi. Qui complète : « Les premières analyses techniques, menées avec le soutien d’experts en cybersécurité, n’indiquent pas, à ce jour, de trace confirmée d’exfiltration depuis notre infrastructure informatique. »

L’hôpital privé de la Miotte, qui appartient au groupe Vivalto Santé, indique que « des vérifications complémentaires » sont menées pour « élargir [le] champ d’analyse [et] comprendre l’origine exacte de la situation signalée ». 

Une plainte de l’hôpital de la Miotte pour avoir une investigation indépendante

Compte tenu de la situation, l’hôpital privé de la Miotte a notifié l’incident à la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). « Cette démarche illustre la position proactive de l’Hôpital Privé de la Miotte, qui place la protection des personnes concernées au cœur de son action, dès les premières phases d’analyse », assure le centre médical. Une information n’est formulée aux personnes concernées que si la violation est avérée.

Vivalto Santé a déposé plainte pour « favoriser une investigation complète, indépendante et étayée ». Des investigations sont toujours en cours, avec notamment des experts en cybersécurité. Leur mission consiste à :

  • « déterminer avec précision si une fuite a effectivement eu lieu ;
  • identifier, le cas échéant, les circonstances techniques ayant conduit à l’incident ;
  • vérifier si les données potentiellement évoquées proviennent ou non de notre système d’information. »

 

Au-delà d’une potentielle cyberattaque, des experts en cybersécurité, à l’instar de Baptiste Robert (lire notre article), pointe du doigt ces pseudos cyber-attaques, dont la médiatisation conduit plus à des entreprises de déstabilisation.

Nos derniers articles

,
Une couche de neige est apparue ce jeudi 8 janvier aux abords du stade Bonal.

Le match Sochaux-Lens reporté à dimanche à 14 h

La préfecture du Doubs annonce que la rencontre de Coupe de France entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Racing Club de Lens est reportée à ce dimanche 11 janvier à 14 h.
Une automobiliste bloquée depuis 12h sur l'A36 nous transfère des photos. Elle est à hauteur du péage de Colombier. | ©DR

[DIRECT] L’A36 interdite à tout véhicule et Sochaux-Lens reporté

Les difficultés de circulation sur l’autoroute A36 sont particulièrement importantes ce samedi 10 janvier. Le match FC Sochaux - RC Lens est reporté à dimanche.
La neige est de retour sur le massif du Ballon d'Alsace. | archives © Le Trois P.-Y.R.

Les pistes du Ballon d’Alsace ouvertes

La station de ski du Ballon d’Alsace annonce l’ouverture de ses pistes dès ce samedi 10 janvier. Attention toutefois aux conditions de circulation ce samedi, placé en vigilance orange.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC