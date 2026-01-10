Cyberattaque : l’hôpital privé de la Miotte a déposé plainte

En juin 2025 (lire notre article) et en janvier 2026 (lire notre article), des hackers ont revendiqué sur une plateforme du darkweb la vente de lignes de données de patients de l’hôpital privé de la Miotte, à Belfort.

« À ce stade, aucune preuve de fuite ou d’accès non autorisé à des données personnelles issues de nos systèmes d’information n’a été établie », assure l’établissement hospitalier, dans un communiqué de presse envoyé ce vendredi après-midi. Qui complète : « Les premières analyses techniques, menées avec le soutien d’experts en cybersécurité, n’indiquent pas, à ce jour, de trace confirmée d’exfiltration depuis notre infrastructure informatique. »

L’hôpital privé de la Miotte, qui appartient au groupe Vivalto Santé, indique que « des vérifications complémentaires » sont menées pour « élargir [le] champ d’analyse [et] comprendre l’origine exacte de la situation signalée ».