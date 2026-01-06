Belfort : l’hôpital privé de La Miotte encore ciblé par un hacker

« La protection des données de nos patients demeure notre priorité absolue », assure l’hôpital. C’est une obligation, comme le rappelait le cabinet en droit des affaires Fidal (lire notre article). « Nous mettons tout en œuvre pour élucider les circonstances de cette fuite et poursuivons donc nos investigations avec la plus grande rigueur », assure le groupe Vivalto, dans un communiqué adressé à notre rédaction. De compléter encore : « Nous nous engageons à informer en toute transparence les patients dès que de nouveaux éléments seront portés à notre connaissance. »

L’année 2025 est considérée comme une « une année noire » par les autorités sur la fuite de données, plus nombreuses que l’année d’avant. Cybermalveillance a reçu 500 000 demandes d’assistance en 2025 contre 420 000 en 2024. Air France, Bouygues, France Travail ou encore le ministère des Sports ont par exemple été touchés. Selon toujours Cybermalveillance, plus de 9 Français sur 10 ont déjà été confrontés à un acte de cybermalveillance.

Selon Baptiste Robert, il n’y a toutefois pas plus de fuites de données en France que dans d’autres pays. Dans son post publié ce lundi sur LinkedIn, il détaille le schéma : d’abord la fuite, puis la publication sur le darknet, ensuite le relai sur les réseaux sociaux par des influenceurs et enfin une médiatisation. « Certains ont compris qu’ils pouvaient exploiter la médiatisation de ces événements (les fuites, NDLR) pour en tirer profit ou pour nuire directement à la France », interpelle-t-il sur le réseau social. D’alerter : « Ce bruit autour de la publication de vieilles bases ne fait qu’aggraver l’image de la France. Le narratif qui se construit, à savoir « la France est une passoire cyber » », est un piège ». Baptiste Robert de conseiller enfin : « Avant de partager ce genre de publication en disant : « Oh là là, encore une fuite », demandez-vous : « En republiant ce genre d’info, à qui est-ce que je rends service ? Qui profite de ce bruit ? » » Les fake news. La fuite de données. La guerre de l’information se vit déjà au quotidien.