« Toutes les entreprises sont concernées par les cyberattaques »

En 2023, 53 % des entreprises ont subi une cyberattaque, selon le rapport Hiscox, en augmentation de cinq points par rapport à l’année précédente. Le coût moyen d’une cyberattaque est de 14 720 euros, en 2023, contre 15 640 euros, en 2022. Mais « une entreprise sur huit rapporte des coûts dépassant les 230 000 euros », indique le site gouvernemental Data.gouv, qui relaie l’observatoire de la société d’assurance pour professionnels Hiscox, « soulignant ainsi la gravité des cyberattaques les plus destructrices ». Et ces capacités de cyberattaque sont aujourd’hui décuplées par l’intelligence artificielle.

La question n’est donc pas de savoir si un jour son entreprise sera victime d’une cyberattaque. Mais bien quand ? « Il y a encore pas mal d’entreprises qui sont dans le déni sur le fait que cela puisse arriver », convient maître Floriane Petitjean, avocate en droit des affaires au cabinet Fidal. D’ajouter : « Il y a une croyance que, comme on est une PME ou une TPE, on n’intéresserait pas la cybercriminalité. » C’est contre ces préjugés qu’elle intervient, ce mardi 29 avril, à l’occasion d’un événement de la CPME Nord Franche-Comté (s’inscrire ici), en compagnie notamment de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). L’évènement donnera des pistes pour se protéger et rappellera également les droits et obligations.