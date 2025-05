Chute historique : les naissances au plus bas en Bourgogne-Franche-Comté

Autre signal préoccupant : le nombre de premiers enfants baisse de manière marquée. Il a « chuté de moitié en Haute-Saône » et reculé de 38 % en vingt-cinq ans dans l’ensemble de la région. Si les deuxièmes naissances sont moins affectées, elles connaissent aussi un net repli. Seules exceptions : « le Jura et la Côte-d’Or où [le nombre de deuxièmes naissances] s’est stabilisé ». Dans deux départements, la tendance s’est même inversée : « il y a désormais plus de deuxièmes naissances que de premières, en Côte-d’Or et dans le Doubs. »

La région n’est pas homogène. Certaines zones tirent leur épingle du jeu. « À âge donné, la propension des femmes à avoir des enfants diffère selon les territoires. Elle est plus forte dans les zones les plus attractives pour les jeunes actifs », note l’Insee. Le taux de fécondité y est « plus élevé dans la bande frontalière avec la Suisse et dans les territoires aux franges de la région comme le Sénonais et le Mâconnais. »

À l’inverse, les centres urbains comme Dijon ou Besançon affichent des taux plus faibles : « la part de jeunes femmes en études est importante, or ces populations font généralement moins d’enfants et à des âges plus élevés. »