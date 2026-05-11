Chute démographique : un phénomène semblable dans le nord Franche-Comté et en Suisse voisine

Chute de 36 000 habitants
D’ici 2050, l’étude transfrontalière de l’Insee prévoit une perte moyenne de 36 000 habitants dans le territoire nord Franche-Comté et le canton du Jura. Soit, une chute de 11 % par rapport à la démographie de 2020. Le territoire passait alors sous la barre des 300 000 habitants. Concrètement, cela représente une perte de 1 200 habitants par an entre 2020 et 2050. En 2020, le nombre d’habitants était de 333 400, en 2035, il est prévu 315 400 et en 2050, 297 000.
Deux d’explications sont avancées dans l’étude : un nombre de décès plus importants que celui des naissances et un solde migratoire négatif. C’est-à-dire qu’il y aurait plus de départs que d’arrivées dans le territoire. A contrario, deux territoires vont gagner en démographie : l’aire de proximité Mont d’Or, Chasseron et le Haut-Jura, Vallée de Joux.
De moins en moins de jeunes
Le vieillissement de la population va s’accentuer d’ici l’horizon 2050. Le nord Franche-Comté et le canton du Jura pourraient devenir la zone la plus âgée des quatre territoires de l’Arc jurassien. Le territoire resterait, en 2050, le plus âgé des quatre, avec une moyenne d’âge de 47,2 ans, contre 42,6 ans en 2020. Une hausse de 54 % chez les 75 ans et plus. Parallèlement, la proportion des habitants de moins de 20 ans va continuer à diminuer.
Concrètement, selon le scénario moyen de l’Insee, entre 2020 et 2050, le territoire va connaître une chute de 27 % du nombre de jeunes de moins de 20 ans avec une hausse de 22 % des seniors. Quant à la tranche d’âge 20 à 64 ans, elle va aussi diminuer de 17 %.
Les acteurs du territoire se mobilisent
Pour prévoir au mieux ce vieillissement de la population, les différents acteurs du territoire se mobilisent. L’agence régionale de santé a attribué en mai le label « filière gériatrique » au groupe hospitalier nord Franche-Comté (lire notre article). Un label qui souligne la prise en charge, via un travail commun des établissements, pour améliorer la prise en charge des patients âgés.
L’association Amaelles, spécialisée dans l’aide et les soins à la personne, se prépare elle aussi à ce vieillissement (lire notre article). Avec 620 salariés dans l’ensemble de l’aire urbaine, Amaelles mise sur la prévention et l’accompagnement des seniors et leur entourage.