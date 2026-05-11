Chute démographique : un phénomène semblable dans le nord Franche-Comté et en Suisse voisine

D’ici 2050, l’étude transfrontalière de l’Insee prévoit une perte moyenne de 36 000 habitants dans le territoire nord Franche-Comté et le canton du Jura. Soit, une chute de 11 % par rapport à la démographie de 2020. Le territoire passait alors sous la barre des 300 000 habitants. Concrètement, cela représente une perte de 1 200 habitants par an entre 2020 et 2050. En 2020, le nombre d’habitants était de 333 400, en 2035, il est prévu 315 400 et en 2050, 297 000.

Deux d’explications sont avancées dans l’étude : un nombre de décès plus importants que celui des naissances et un solde migratoire négatif. C’est-à-dire qu’il y aurait plus de départs que d’arrivées dans le territoire. A contrario, deux territoires vont gagner en démographie : l’aire de proximité Mont d’Or, Chasseron et le Haut-Jura, Vallée de Joux.