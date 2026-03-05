Amaelles : vieillissement de la population, « On est face à un tsunami gériatrique »

« C’est la cinquième édition du Printemps de la prévention », s’exclame Aline Dougoud, responsable des services supports. Du 24 mars au 7 mai, l’association d’aide et de soins à la personne Amaelles proposent différents ateliers gratuits destinés aux plus de 60 ans. Au programme : ateliers sur les chutes, le sommeil ou encore la nutrition.

L’objectif est de sensibiliser les personnes âgées aux risques liés au vieillissement. « On est face à un tsunami gériatrique. Les plus de 75 ans sont actuellement 7,1 millions, c’est presque 10 % de la population. Et selon les projections, ces chiffres vont doubler », développe Denis Piotte, président d’Amaelles et médecin généraliste. Des données observées sur le plan national, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Dans un rapport, l’Insee annonce qu’en 2025, les 75 ans ou plus représentent un habitant sur huit au niveau régional (lire notre article). « Ici non plus, on n’y échappe pas », observe Denis Piotte.