Chemsex : une enquête préliminaire ouverte dans le Doubs après le décès d’un homme

La victime était arrivée au domicile de son partenaire muni de cette drogue de synthèse très addictive et très excitante, qui génère des effets à mi-chemin entre la cocaïne et les amphétamines. Le 3-CMC modifie la perception de la réalité et peut entraîner des syndromes d’asphyxie quand elle est prise en grande quantité, a expliqué le procureur.