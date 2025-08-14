« C’était lunaire » : le récit du commandant Francis Érard, revenu du plus grand incendie de l’été

La vidéo est toujours dans son téléphone. Une maison en proie aux flammes, au milieu d’une rue déserte. « C’était lunaire, mais on ne pouvait rien faire. Les maisons étaient foutues. » Le commandant Francis Érard, chef de la colonne Alpha Est, se souvient de tout : les odeurs des herbes, le vent qui tourne, les gestes des habitants.

Désormais, le brasier qui a ravagé le sud de la France ces derniers jours ne flambe plus. Après avoir dévoré plus de 16 000 hectares – soit la superficie de Paris et de ses proches voisines – l’incendie de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l’Aude, est désormais fixé. Les pompiers restent toutefois sur place, en surveillance, pour éviter toute reprise. Une femme y a perdu la vie, une vingtaine d’autres personnes ont été blessées.

Parmi les renforts envoyés depuis l’Est, six sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort sont intervenus dès les premières heures (lire notre article), au sein de la colonne mobile « Est Alpha » qui rassemblait 71 hommes de huit départements différents (52, 55, 89, 58, 25, 39, 90 et 67). Cette colonne a été dirigée par le commandant Francis Érard, qui exerce au sein de la caserne Sud de Danjoutin. « Le feu a démarré mardi dernier vers 16 h. Nous avons été engagés et nous sommes partis dès 21 h », se souvient-il. Sa mission : mener 71 pompiers venus de huit départements, avec 25 véhicules, jusqu’au cœur des Corbières.

Rendez-vous donné sur l’A7, dans le Vaucluse. « À 12 h, la colonne Est Alpha arrivait sur le feu. On y est allés tout de suite. Pas question de prendre de pause. Nous ne sommes pas venus pour regarder. Il y avait de l’excitation aussi. C’est notre métier. »