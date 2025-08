Incendie dans l’Aude : 15 sapeurs-pompiers du Doubs sur place

Avec ses flammes gigantesques incontrôlables, le plus gros incendie de l’été en France jusqu’à présent continue mercredi de faire rage dans le sud du pays, où il a fait un mort et neuf blessés, dont un grave, après avoir ravagé plus de 11.000 hectares. Une personne a par ailleurs été portée disparue dans la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la plus touchée par le sinistre, où a été déploré le décès d’une femme retrouvée dans sa maison.

Pour aider, 15 sapeurs-pompiers du Doubs sont partis dans la soirée, mardi 5 août direction l’incendie. En tout, ils sont 350 soldats du feu à arriver en renfort dans l’Aude pour épauler les 1500 sapeurs-pompiers déjà sur place.

Attisé par le vent et la sécheresse, « le feu est toujours en progression et il est loin d’être fixé ou maîtrisé », a déclaré à l’AFP Rémi Recio, sous-préfet de la ville de Narbonne, mercredi matin, malgré la mobilisation exceptionnelle de près 2.000 pompiers.