« C’est comme une maladie » : le procès du couple accumulant les cadavres d’animaux à Chaux

Recroquevillés sur eux-mêmes, serrés l’un contre l’autre, les deux compagnons de la maison de Chaux étaient devant le tribunal correctionnel ce jeudi 24 octobre. Cet été, vingt chats morts ont été retrouvés par la gendarmerie et la SPA, dont quatorze chatons dans leur congélateur. Certains… sans leur tête. Une trentaine d’autres animaux ont été retrouvés dans un état sanitaire effroyable : sept chiens, vingt-deux chats, quatre oiseaux mandarins ont été découverts vivants, dans le noir, et dans leurs excréments depuis plusieurs années. Les poubelles, ordures, et déchets jonchaient chaque pièce. Des corps en décomposition également.

Les chats étaient malades : sida, coryza, maladies infectieuses. Ils souffraient aussi de consanguinité. Le vétérinaire, dans un rapport d’expertise, fait le constat d’une « maltraitance manifeste ». Les chiens, quant à eux, étaient dans un « état de santé correct » selon le vétérinaire, pour la plupart d’entre eux. Mais leurs griffes étaient longues, preuve qu’ils ne sortaient jamais. Ils n’étaient pas soignés non plus. Durant toutes ces années, seuls quatre animaux ont été emmenés chez des vétérinaires : toujours chez un autre vétérinaire, sans donner de nom, sans traçabilité.

La dame faisait état d’une précédente procédure pour des faits similaires constatés entre 2020 et 2021, dans son précédent logement, à Giromagny. Les cadavres de neuf chats, d’un cochon d’Inde et d’un chien avaient été découverts dans sa maison, et trois chiens, quinze mandarins et canaris, ainsi que deux pigeons frisés survivaient dans les mêmes conditions que ceux retrouvés à Chaux. Il a été rappelé par le tribunal que la prévenue souffre d’un trouble anxieux dépressif, ainsi que de troubles obsessionnels.