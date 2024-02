Ces problèmes de santé qui consument les pompiers

En France, un seul cancer, celui du nasopharynx, est reconnu comme maladie professionnelle chez les pompiers professionnels, contre 28 aux États-Unis. Une donnée édifiante. Le 8 février, le syndicat Autonome, syndicat majoritaire chez les pompiers au niveau national, a engagé une grève nationale, active jusqu’au 31 mars. Avec un but : alerter les employeurs sur la mise en danger de la santé physique, psychologique et émotionnelle des pompiers. Le syndicat souhaiterait une loi de protection générale pour les personnels, calquée sur le modèle canadien, qui reconnaît les cancers qui affectent de nombreux sapeurs-pompiers comme maladies professionnelles.

Cela fait déjà plusieurs mois que le syndicat envoie des courriers au ministre de l’Intérieur pour que plus de maladies professionnelles soient reconnues. Mais aussi pour que soit étudié des garanties de condition de travail plus sûres, des examens médicaux réguliers et des bilans de santé complets. Les pompiers souhaiteraient aussi une meilleure reconnaissance du temps de travail, de la professionnalisation de la filière incendie avec la reconnaissance de la catégorie dite « super-active », qui permet de partir plus tôt en retraite (10 ans plus tôt). « Notre intégrité est traitée par le silence », commente le syndicat. « Nous ne nous laisserons pas contaminés, empoisonnés, violentés sans répondre et sans nous défendre. »

Dans le Territoire de Belfort, une partie des agents prend part à ce mouvement, symboliquement. Une minute de grève a été actée par jour. Une dynamique particulièrement suivie confirme le syndicat. Ils veulent défendre les collègues et se défendre. « La France est très en retard sur les sujets de santé », commente Sébastien Boillot, du syndicat Autonome, pompier à la caserne Belfort-Nord, à Valdoie. Le retard s’observe notamment sur la reconnaissance des maladies professionnelles liées à la contamination liées aux fumées, mais aussi à l’amiante, et à de nombreux produits chimiques.

En 2003, le rapport Pourny sur la santé, la sécurité et la prévention évoquait les problèmes de contamination. « On l’a en travers. On ne peut pas dire qu’il y a eu de grands changements depuis », commente-t-il. Il s’étonne que les perspectives de progrès ne soient pas envisagées en recherchant ce qui se fait dans les pays voisins. Comme en Belgique, où les sapeurs-pompiers exercent avec une tenue en double peau. « Il y a plein d’exemples. »