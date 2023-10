Ces chercheurs comtois font partie des 2% les plus cités au monde

L’université de Stanford a récemment publié la liste annuelle qui recense les chercheurs les plus cités dans le monde par leurs pairs pour leurs travaux. Une liste établie avec une base de données transdisciplinaire de résumés et de citations de publications scientifiques. Elle couvre près de 22 domaines scientifiques et présente plus de 160 000 chercheurs parmi plus de 8 millions actifs dans le monde, soit 2% des chercheurs. 40 chercheurs de l’université de Franche-Comté ou ayant travaillé à l’université, de domaine très divers, dont 16 sont hospitalo-universitaires du CHU de Besançon, figurent dans le classement de cette année. On retrouve notamment Daniel Hissel et Samir Jemei, spécialistes de l’hydrogène et membres du laboratoire Femto-ST.

L’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a aussi été distingué. Six de ses chercheurs figurent parmi les 2% les plus influents au monde. On retrouve Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM, Mohamed Becherif, Christian Coddet, Maurizio Cirroncione, Fei Gao ou encore Hanlin Liao.

Liste des chercheurs de l’université de Franche-Comté les plus cités mondialement. | ©UFC

L’UTBM fait son entrée dans le classement de Shanghai

L’UTBM s’est aussi distingué, le 27 octobre, par son entrée dans le classement de Shanghai. Réalisé depuis 2017 par l’Université chinoise Jiao Tong de Shanghai, ce classement thématique a pour objet d’évaluer l’engagement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans leurs activités de recherche, selon 55 disciplines scientifiques réparties en 5 domaines : ingénierie, sciences naturelles, sciences de la vie, sciences médicales, sciences sociales.

L’UTBM y figure dans le domaine de l’ingénierie. Dans deux disciplines : l’ingénierie mécanique, dans le segment 5-10ème meilleures institutions françaises, au côté de 15 autres institutions françaises. Et dans les sciences et technologies de l’instrumentation, aux côtés de 2 autres institutions françaises (université Paris-Saclay et université Grenoble Alpes). Pour ces deux disciplines scientifiques, l’UTBM apparaît dans le segment de 201-300ème meilleures institutions au monde.