Canicule et sécheresse : le maire d’Héricourt alerte sur la consommation d’eau

Dans un communiqué, Gilles Lazar, maire d’Héricourt, déplore une consommation d’eau en hausse dans la ville depuis quelques semaines. Même si cette hausse est « sensible », elle intervient dans un contexte de canicule et que le territoire est placé en crise sécheresse (lire notre article). Une situation qui inquiète l’édile. « Cette hausse (de la consommation d’eau, NDLR) contribue à accentuer les effets de la crise hydrologique actuelle. »

Pour le moment, l’arrivée en eau potable est garantie à Héricourt. Et pour cause, la ville dépend de plusieurs sources et réserves. « Cette variété permet de compenser les fluctuations », précise Gilles Lazar. Pourtant, pas de quoi se réjouir, « la situation peut rapidement évoluer », signale l’édile. À Byans, la situation commence à être critique. L’alimentation en eau dépend du Syndicat des eaux de Le Vernoy. « L’état des réserves y est préoccupant. » Même constat aux Guinnottes et à Tavey. Pour ces deux secteurs, l’eau est gérée par le Syndicat de Champagney.