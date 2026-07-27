Sécheresse : les mares peuvent être remises en eau pour la faune

La sécheresse est sévère et durable. Le nord Territoire et l’agglomération belfortaine sont en niveau « crise », le plus haut degré de l’échelle. Le Sud Territoire est toujours en « alerte renforcée ».

« L’abreuvement naturel de la faune sauvage constitue dans ce contexte un enjeu sensible de protection de la biodiversité́ », convient la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse.

Les mares peuvent donc être remises à niveau, « à condition que l’eau utilisée provienne de récupération (eau de pluie), ou d’un étang déconnecté du milieu naturel », indique-t-elle. Le département compte 2 600 plans d’eau et de nombreuses rivières, dont la majorité sont encore en eau, poursuit l’institution. « Après échanges avec la Fédération de chasse, à ce jour, aucun signalement de gibier en situation de déshydratation n’a été́ signalé sur le département, mais il convient de demeurer vigilant », note encore la préfecture.