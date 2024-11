Bourgogne-Franche-Comté : un quart des immigrés surdiplômés pour leur emploi

Sur les 76 600 immigrés qui occupent un emploi en Bourgogne-Franche-Comté, 38 % des immigrés occupent des emplois d’ouvriers, souvent non qualifiés, ce qui contraste avec les 24 % des non-immigrés dans ce même secteur. Le salaire moyen pour les ouvriers non qualifiés en Bourgogne-Franche-Comté est de 1 425 € nets par mois, soit 610 € de moins que les autres salariés. « Ces métiers disposent souvent de conditions de travail difficiles et/ou d’horaires irréguliers, en particulier dans le bâtiment, les services à la personne et à l’hôpital. De plus, les immigrés sont plus souvent touchés par la précarité puisqu’ils représentent environ 16 % des travailleurs intérimaires », note l’Insee.