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Bourgogne-Franche-Comté : le mariage n’a plus la cote

Selon une étude de l'Insee, on se marie de moins en moins et de plus en plus tard.
Selon une étude de l'Insee, on se marie de moins en moins et de plus en plus tard. | illustration - Image par Arek Socha de Pixabay
En bref

En 1970, on recensait 20 000 mariages en Bourgogne-Franche-Comté. En 2024, selon une étude de l’Insee, il n’y en a eu que 9 700, et 9600 en 2025.

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