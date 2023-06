Bethoncourt : une église transformée en logements sociaux connectés

14 juin 2023. De l’église ne subsiste que les murs de pierres et le clocher. Son ancienne fonction ne trompe pas. Mais la nouvelle ne jure pas non plus. Bien au contraire. La résidence Pierre de Ciel rend hommage à ce passé. “On n’y célébrait plus que quelques enterrements par an”, a rappelé à l’AFP une ancienne paroissienne invitée à l’inauguration, “contente de la façon dont cela s’est transformé, avec de la vie qui revient”. « On peut réhabiliter en respectant le lieu, le patrimoine et l’histoire », souligne ainsi Xavier Llamas, directeur développement territorial Doubs-Jura de Néolia, bailleur social qui gère 27 000 logements locatifs en Franche-Comté et en Alsace. En 2022, replace le directeur général Jacques Ferrand, Néolia a initié la construction de 1 000 logements locatifs et engagé la rénovation énergétique de plus de 1 000 logements.