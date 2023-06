Bessoncourt : au moins 150 caravanes installées illégalement dans un champ privé

Les moteurs vrombissent. Puis un, deux, trois, six tracteurs viennent se positionner devant la préfecture du Territoire de Belfort ce lundi 19 juin, aux alentours de 16h. Sous un soleil de plomb, des agriculteurs du Territoire de Belfort bloquent la préfecture, à Belfort, pour protester contre l’implantation d’un camp de membres de la communauté des gens du voyage. « On ne bougera pas d’ici tant que nous n’aurons pas de solutions. » Arrivés entre midi et deux, la communauté des gens du voyage s’est installée dans un champ privé de 5 hectares à Bessoncourt, en face de la salle polyvalente. « Il fallait voir le bouchon que cela a créé », commente l’un d’eux, tandis que les tracteurs manoeuvrent pour bloquer toutes les entrées de la préfecture. Ils sont environ une vingtaine d’agriculteurs à être présents pour manifester leur colère. Selon eux, ce sont environ 150 caravanes qui sont arrivées ce midi, tandis que 150 doivent encore arriver. « La gendarmerie les plaçaient. Apparement, la préfecture a vu pour leur faire installer l’eau et l’électricité. Ça ne peut pas se passer comme ça », grondent les manifestants sur place.