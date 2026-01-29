Besançon va recouvrir une fresque dénoncée par le Crif

La fresque incriminée figure sur la page Instagram du graffeur bisontin Nacle.
La fresque incriminée figure sur la page Instagram du graffeur bisontin Nacle. | copie d'écran Instagram
En bref

Un graffeur de Besançon a peint une fresque représentant un crâne recouvert d’un Keffieh, à côté d’un chandelier à sept branches. Après un signalement du Crif, la maire de Besançon a décidé de la recouvrir.

La ville de Besançon a décidé de recouvrir une fresque évoquant le conflit israélo-palestinien à la suite d’un signalement du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), a-t-on appris ce mercredi auprès de la mairie. Un chandelier à sept branches, symbole du judaïsme, à côté d’une tête de mort recouverte du keffieh palestinien : la fresque a été peinte en octobre dernier sur un mur d’un complexe sportif de Besançon, deux ans après le début de la guerre à Gaza. 

La maire écologiste Anne Vignot « a décidé cette semaine de recouvrir » la fresque, a déclaré une responsable de la mairie à l’AFP, confirmant une information de L’Est républicain. Sans évoquer de dimension potentiellement antisémite, la mairie fait valoir que l’œuvre n’a pas été peinte sur « un mur de libre expression » comme la ville en compte plusieurs, d’où sa décision de l’effacer au nom de sa « politique antitags ».

Désarroi du graffeur de Besançon Nacle

Pour le président de la délégation du Crif en Bourgogne Franche-Comté, Laurent Hofnung, « l’interprétation qui peut être faite de cette fresque, c’est de désigner le peuple juif comme génocidaire ». « Ce sont des passants qui nous ont alertés », a-t-il raconté à l’AFP. « Le fait que des personnes qui ne sont pas juives aient ressenti ça comme un message antisémite montre que, quel que soit l’intention du graffeur, il y a un message subliminal », a poursuivi M. Hofnung, dont l’association a effectué un signalement auprès de la justice. Les « fresques ou propos outranciers font partie de la liberté d’expression », mais « ce que nous voulons combattre, ce sont toutes les formes d’incitation à la haine, et là ce sont clairement les communautés juives qui sont symbolisées par ce candélabre », a-t-il ajouté.

Nacle, le graffeur bisontin à l’origine de l’œuvre, a confié son désarroi à l’AFP. « Je pensais juste faire le constat d’une situation qui m’offusque en tant qu’être humain et j’en arrive à être traité d’antisémite », a-t-il déploré. « L’art, c’est fait pour faire réfléchir, ouvrir les débats (…) J’arrive à comprendre que ça heurte, mais c’est une lecture qui n’est pas la mienne, qui détourne mon propos. Ça peut choquer aussi des Palestiniens un keffieh sur une tête de mort », a-t-il argumenté.

Une trêve fragile est en vigueur depuis octobre

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël, ayant entraîné la mort de plus de 1 200 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de chiffres officiels. 

Elle a fait plus de 70 000 morts dans la bande de Gaza, d’après les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, jugés fiables par l’ONU. Israël rejette vigoureusement les accusations de génocide à Gaza portées à son encontre par Amnesty International, d’autres ONG de défense des droits humains, des experts de l’ONU ou encore certains pays comme l’Afrique du Sud qui le poursuivent devant la Cour internationale de justice (CIJ).

