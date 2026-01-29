Besançon va recouvrir une fresque dénoncée par le Crif

Pour le président de la délégation du Crif en Bourgogne Franche-Comté, Laurent Hofnung, « l’interprétation qui peut être faite de cette fresque, c’est de désigner le peuple juif comme génocidaire ». « Ce sont des passants qui nous ont alertés », a-t-il raconté à l’AFP. « Le fait que des personnes qui ne sont pas juives aient ressenti ça comme un message antisémite montre que, quel que soit l’intention du graffeur, il y a un message subliminal », a poursuivi M. Hofnung, dont l’association a effectué un signalement auprès de la justice. Les « fresques ou propos outranciers font partie de la liberté d’expression », mais « ce que nous voulons combattre, ce sont toutes les formes d’incitation à la haine, et là ce sont clairement les communautés juives qui sont symbolisées par ce candélabre », a-t-il ajouté.

Nacle, le graffeur bisontin à l’origine de l’œuvre, a confié son désarroi à l’AFP. « Je pensais juste faire le constat d’une situation qui m’offusque en tant qu’être humain et j’en arrive à être traité d’antisémite », a-t-il déploré. « L’art, c’est fait pour faire réfléchir, ouvrir les débats (…) J’arrive à comprendre que ça heurte, mais c’est une lecture qui n’est pas la mienne, qui détourne mon propos. Ça peut choquer aussi des Palestiniens un keffieh sur une tête de mort », a-t-il argumenté.