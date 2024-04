Besançon : une enquête ouverte après avoir affiché des pancartes anti-migrants au carnaval

La maire écologiste a reçu le soutien du député Modem du Doubs Laurent Croizier. “Cet acte raciste sous couvert de pseudo-féminisme, à l’occasion de cet événement populaire et familial, n’est que la mise en scène grotesque d’une idéologie haineuse”, a-t-il estimé. “Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes mérite mieux que ces faux-prophètes. Le féminisme auquel je crois, celui qui se bat pour l’égalité et la justice, s’oppose à l’intolérance et à l’obscurantisme des extrêmes, dont le but n’est que de semer la division”.