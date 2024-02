Un policier surgit de l’angle d’une rue et découvre son “binôme” faisant face au jeune homme, avec une grenade lacrymogène entre eux. Le policier avait alors donné un coup de “bâton de défense souple” à la victime, touchée à l’épaule et à l’arcade sourcilière. La scène, filmée par une journaliste des médias de Besançon Média 25 et Radio Bip, est devenue virale sur les réseaux sociaux.