Besançon : peines de prison avec sursis dans une arnaque aux permis de conduire

Le gérant s’est vu par ailleurs infliger une amende de 40 000 euros (dont 30 000 avec sursis), et l’inspecteur de 30 000 euros (dont 20 000 avec sursis). Le fils du gérant a été condamné à un an de prison avec sursis et une amende de 20 000 euros (15 000 avec sursis). Enfin les deux autres complices, considérés comme des « rabatteurs », qui percevaient aussi une partie des gains, ont été condamnés à dix mois de prison avec sursis assortis d’amendes de 20 000 euros (15 000 avec sursis), a précisé le tribunal.

Lors d’une conférence de presse en mars 2023, l’ancien procureur de Besançon, Étienne Manteaux, avait expliqué qu’à l’origine, « des personnes ayant échoué à l’examen du permis de conduire à plusieurs reprises avaient fait savoir au gérant (de l’auto-école) qu’elles étaient prêtes à la repasser avec un inspecteur conciliant, moyennant finances ». Le système s’est ensuite mis en place et les demandes ont afflué alors de toute la France. Le prix d’achat du permis de conduire « permettait de rémunérer l’intermédiaire, l’auto-école et l’inspecteur du permis de conduire », avait ajouté le magistrat. Parallèlement, l’auto-école avait tout de même conservé des clients légaux pour se couvrir.