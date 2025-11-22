PUB

Besançon : l’ex-compagnon de la femme abattue jeudi a été mis en examen et écroué

Le procureur de Besançon a annoncé ce samedi la mise en examen de l’ex-compagnon de la jeune femme de 32 ans abattue jeudi en bas de son immeuble.

L’ex-compagnon de la femme de 32 ans abattue en bas de son domicile jeudi matin (lire notre article), à Besançon, a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire ce samedi 22 novembre, a-t-on appris auprès du procureur de la République de la ville. Le mis en cause, âgé de 34 ans, a reconnu les faits lors de ses auditions en garde-à-vue, a aussi précisé à l’AFP Cédric Logelin. Les faits se sont produits jeudi matin, vers 7 h, dans une ancienne cité ouvrière d’un quartier de Besançon. La victime a été abattue par arme à feu sur le parking de son immeuble, à l’extérieur d’un petit bâtiment du quartier.
Le mis en cause, qui avait récemment été hospitalisé dans un service psychiatrique, a été condamné à plusieurs reprises entre 2019 et 2024 pour des faits de violence, de dégradation, d’infractions routières, mais également de harcèlement moral à l’encontre d’une autre femme, qui avait précédemment également été sa compagne. Il devait être convoqué fin novembre par un délégué du procureur à la suite d’une plainte déposée contre lui en février par la victime pour « atteinte à la vie privée ». Dans ce cadre, la trentenaire s’était vu remettre un dispositif « shérif » qui permet aux femmes de donner l’alerte en cas de danger en appuyant sur un bouton. Cependant, les autorités n’avaient pas « connaissance de menaces ou de violence ou de contact entre la victime et le mis en cause », avait précisé jeudi M. Logelin lors d’un point presse. La victime avait par ailleurs déposé plainte contre le suspect pour des dégradations sur son véhicule, une procédure pour laquelle le parquet n’avait pas encore été avisé. La relation entre le mis en cause et la victime s’était terminée en début de cette année 2025.

