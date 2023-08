Besançon: l’adolescente disparue a été retrouvée près de Paris

C’est dans cet appartement que l’adolescente avait dit vouloir se rendre pour voir une amie lundi, le jour de sa disparition, selon une source policière. Elle n’avait ensuite plus donné de nouvelles. Selon le dernier bilan, cet incendie a fait six blessés, dont un sapeur-pompier, touché à une main. Dans un communiqué publié jeudi, la Direction départementale de la sécurité publique affirme que “le feu serait parti du salon et son origine pourrait être criminelle”. Le parquet avait indiqué mercredi soir ne pas établir de lien entre l’incendie de l’appartement et la disparition inquiétante de l’adolescente.