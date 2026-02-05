Besançon: 15 ans de réclusion pour un meurtre commis alors qu’il était mineur

Les faits s’étaient produits en juin 2023 à Besançon, dans le quartier de Planoise, alors en proie à une guerre des gangs pour le contrôle du trafic de stupéfiants.

L’accusé, alors âgé de 17 ans, avait porté un coup de couteau mortel au niveau du cœur à la victime, un Bosniaque établi en France qui avait un casier judiciaire pour trafic de stupéfiants.

L’auteur du coup mortel avait également à son actif plusieurs condamnations pour vols avec violences, et a été condamné depuis pour trafic de stupéfiants. Mais les débats n’ont pas permis d’accréditer la thèse défendue par l’avocat général d’une vengeance liée à la drogue, selon l’avocat de l’accusé, Christophe Bernard. Selon lui, les deux protagonistes « ne se connaissaient pas » et se sont retrouvés dans un « face-à-face qui tourne mal ».

« Ce n’est pas parce qu’il a été condamné pour (trafic de stupéfiants), et que la victime était elle-même une personne toxicomane, sous l’influence de cannabis, cocaïne et benzodiazépine, (…) que c’est forcément un face-à-face lié aux stupéfiants », a affirmé le défenseur.

Le parquet a indiqué à l’AFP ne pas avoir l’intention de faire appel du verdict, tandis que le condamné « s’interroge sur un appel », selon son avocat.