Belfort : vers des solutions de garde adaptées aux horaires du médico-social

Aider les familles à trouver un moyen de garde lorsqu’elles ont des horaires atypiques. L’affaire n’est pas mince, notamment dans le domaine du médico-social où les horaires de travail sont très étendus. Cela freine le recrutement du secteur. Pourtant nécessaire dans un département comme le Territoire de Belfort qui est déficitaire en professionnels de santé et paramédicaux alors qu’il possède à la fois, des quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales, ainsi qu’une population vieillissante. Ces types de métiers sont d’autant plus importants pour le soin des populations que « l’évolution démographique n’est pas favorable et que la génération du baby-boom entre dans des situations de dépendance et grande dépendance », expose Michel Brand, directeur de l’autonomie au conseil départemental. « L’offre médicale est inquiétante. Il faut trouver des leviers », poursuit-il.

On estime ainsi à plus de 150 les besoins en professionnels dans les métiers de l’accompagnement, actuellement dans le département. « Il y a un problème de recrutement. Et la garde d’enfant peut-être un obstacle supplémentaire pour garder un emploi », explique Marie-Hélène Ivol, vice-présidente départementale en charge des personnes âgées et handicapées. Le manque de solutions adaptées pour accueillir des enfants de 0 à 12 ans est l’un des premiers freins à l’accès et au maintien dans l’emploi, complète-t-elle.