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Belfort : une meilleure liaison douce entre la Miotte et la vieille-ville

L'espace du Plateau des Chèvres rénové
La promenade du plateau des Chèvres offre un panorama sur la Citadelle. | © Le Trois - Juliana Burel
En bref

La Ville de Belfort a inauguré, ce samedi 6 juin 2026, le réaménagement du plateau des Chèvres. Les travaux réalisés permettent désormais de relier, en toute sécurité, le parking de l’Épide à la porte de Brisach.

Juliana Burel

Plus besoin de prendre de risques ! La Ville de Belfort a célébré la fin des travaux du réaménagement du plateau des Chèvres, non loin de la maison des Associations et du planétarium. La connexion entre le parking de l’Épide, au pied de la Miotte, et la porte de Brisach propose une agréable promenade. Les touristes et les habitants peuvent désormais se balader en toute tranquillité et rejoindre facilement la vieille-ville. “Le patrimoine touristique des Belfortains s’améliore grâce à cette opération”, estime la Ville dans un communiqué. Elle facilite aussi le chemin reliant la tour de la Miotte à la Citadelle.

« La promenade du plateau des Chèvres s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation des parcours touristiques de Belfort », justifie la Ville de Belfort. Le plateau des Chèvres devient un vrai lieu de passage pour profiter ou se reposer. Une terrasse panoramique a été aménagée, invitant les passants à contempler le patrimoine local.

Des aménagements pour la vert 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont permis plusieurs aménagements : la rénovation complète de la voie pour les piétons ; les traversées piétonnes sont maintenant sécurisées ; le carrefour des rues Jean-Pierre-Melville et Sous-le-Rempart a été requalifié ; 20 arbres et 300 arbustes ont été plantés ; et le Faubourg de Brisach est désormais relié à la rue Sous-le-Rempart par une nouvelle piste cyclable de plus de 200 mètres. 

En termes de politiques cyclables, la Ville de Belfort continue de soutenir l’achat de vélos électriques (lire notre article). 

420 000 euros de travaux

Le projet a été adopté en mars 2024 par la Ville de Belfort. Le coût de cette rénovation s’élève à 420 000 euros TTC de travaux. Le budget est cofinancé par plusieurs institutions. Le Grand Belfort a contribué avec une subvention de 10 000 euros. La Région Bourgogne-Franche-Comté couvre quasiment la moitié du budget avec un chèque de 206 868 euros. L’État, quant à lui, octroie une dotation à hauteur de 40 860 euros en soutien à l’investissement local pour la partie cyclable. 

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