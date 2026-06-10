Belfort : une meilleure liaison douce entre la Miotte et la vieille-ville

Plus besoin de prendre de risques ! La Ville de Belfort a célébré la fin des travaux du réaménagement du plateau des Chèvres, non loin de la maison des Associations et du planétarium. La connexion entre le parking de l’Épide, au pied de la Miotte, et la porte de Brisach propose une agréable promenade. Les touristes et les habitants peuvent désormais se balader en toute tranquillité et rejoindre facilement la vieille-ville. “Le patrimoine touristique des Belfortains s’améliore grâce à cette opération”, estime la Ville dans un communiqué. Elle facilite aussi le chemin reliant la tour de la Miotte à la Citadelle.

« La promenade du plateau des Chèvres s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation des parcours touristiques de Belfort », justifie la Ville de Belfort. Le plateau des Chèvres devient un vrai lieu de passage pour profiter ou se reposer. Une terrasse panoramique a été aménagée, invitant les passants à contempler le patrimoine local.