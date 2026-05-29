Belfort aide à l’achat de vélos à assistance électrique

Avec les beaux jours qui s’installent, pourquoi ne pas privilégier les déplacements à vélo. Mais pour ceux qui ne possèdent pas de deux-roues, pas de panique. Pour soutenir les mobilités douces, la Ville de Belfort propose une aide à l’achat de vélos à assistance électrique neufs ou d’occasion.
Une opération à destination des Belfortains qui se renouvelle depuis 2023. L’objectif étant de soutenir les déplacements domicile-travail en deux-roues. Cette aide vient en renforcement des 40 km de pistes cyclables et des différents aménagements cyclables de la ville (lire notre article).
Entre 200 et 300 euros d’aide
Le montant de l’aide varie en fonction du vélo : 200 euros pour un vélo à assistance électrique simple, 300 euros pour un vélo à assistance électrique cargo. Pour bénéficier de cette aide, plusieurs critères sont à remplir. Il faut être Belfortain, majeur et être un particulier sans condition de ressource. Le vélo doit être acheté auprès d’un commerçant du périmètre du Grand Belfort. La liste est disponible en ligne.
Une fois l’achat effectué, il faudra faire marquer le deux-roues et indiquer son numéro de marque. C’est-à-dire avoir une inscription d’un numéro unique pour faciliter son traçage en cas de vol. Il sera également demandé de fournir un certificat d’homologation. Attention aux délais : la demande doit être faite dans les six mois après l’achat.