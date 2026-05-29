Belfort aide à l’achat de vélos à assistance électrique

Avec les beaux jours qui s’installent, pourquoi ne pas privilégier les déplacements à vélo. Mais pour ceux qui ne possèdent pas de deux-roues, pas de panique. Pour soutenir les mobilités douces, la Ville de Belfort propose une aide à l’achat de vélos à assistance électrique neufs ou d’occasion.

Une opération à destination des Belfortains qui se renouvelle depuis 2023. L’objectif étant de soutenir les déplacements domicile-travail en deux-roues. Cette aide vient en renforcement des 40 km de pistes cyclables et des différents aménagements cyclables de la ville (lire notre article).