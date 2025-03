Belfort : une grève féministe pour le 8 mars

« On régresse, on était dans une dynamique qui nous permettait d’acquérir plus de droits pour les femmes et on fait marche arrière », alerte Elvire Celma, co-secrétaire départementale du SNES-FSU à Belfort. « On repart en ramant sur ce qui était déjà conquis », poursuit l’intersyndicale, lors d’une conférence de presse à Belfort le 3 mars.

Dans un climat où « les idées d’extrême droite et les discours masculinistes prennent de l’ampleur », l’inquiétude est palpable parmi les militantes. « On sent une pression accrue, une volonté de remettre en cause certains acquis », ajoute l’intersyndicale. Elle dénonce également les inégalités salariales et les carrières hachées qui touchent majoritairement les femmes. « Plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Et les métiers les moins bien payés sont ceux occupés en majorité par des femmes », explique une organisatrice. « Prenez le métier de professeur des écoles, ultra féminisé, il souffre d’une stagnation salariale depuis des années. Les femmes ont souvent des carrières tronquées, des postes moins importants et des retraites 40 % inférieures. C’est tout un système à revoir.»