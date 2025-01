À partir du 13 janvier 2025, un nouveau centre d’examen ouvre au bureau de poste de Belfort Théâtre. On pourra y passer le code de la route et le code bateau.Le centre proposera 22 sessions par semaine : 4 sessions du lundi au vendredi et 2 le samedi. Les candidats pourront choisir un créneau pour passer le code de la route (auto, moto) ou le code bateau (option « côtières » ou « eaux intérieures »). Le tarif est de 30 euros.