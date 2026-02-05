Belfort: un intervenant scolaire mis en examen pour des attouchements sur des enfants

L’Education nationale a mis en place une cellule d’écoute et un psychologue est à disposition des enfants. Le rectorat a été alerté lundi par le commissariat du dépôt de plainte de plusieurs parents faisant état du « comportements inappropriés d’un intervenant », rémunéré par les collectivités locales, qui « intervenait de façon régulière dans ces écoles depuis deux années scolaires ».

« Dès ce signalement », le rectorat assure avoir « enclenché les actions nécessaires, notamment un signalement » auprès de la justice, et « stoppé toute ses interventions au sein des écoles ». « L’objectif, c’est la protection des élèves dans un premier temps et l’accompagnement des élèves, des parents, des équipes des écoles », souligne-t-on. Selon le rectorat, « aucun signalement antérieur » n’avait été effectué « sur de pareils faits ». Le directeur des services départementaux de l’Education nationale (Dasen) va recevoir les parents d’élèves des écoles, avec les maires des communes concernées.