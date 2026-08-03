Belfort : un homme poignardé au thorax, deux personnes de la famille interpellées

Après avoir subi deux interventions chirurgicales dans le week-end, l’homme de 28 ans a pu être entendu par les enquêteurs dimanche après-midi. D’après ses déclarations, un conflit familial serait à l’origine de l’agression. « Il se trouve dans le secteur aux environs de 21h40, lorsqu’il va croiser deux personnes : sa belle-sœur (la sœur de sa compagne, NDLR) et le compagnon de celle-ci », relate le procureur. Le ton serait monté durant les échanges. « Il voit le compagnon […] sortir un objet et le violenter au niveau de l’abdomen. » Il explique avoir vu le couple partir précipitamment.

Les deux personnes désignées par l’homme ont été interpellées samedi matin. « Placé en garde à vue, le mis en cause a dans un premier temps nié. » Avant de reconnaître une partie des faits. Le compagnon, né en 2001, explique que « son geste, qui a consisté à tendre le bras avec la sardine, était uniquement destiné à faire reculer son beau-frère et non pas pour le blesser. » Défavorablement connue des services de police pour quatre condamnations. Dont une, jugée en 2026, pour violence avec arme. Ce dernier, actuellement en détention provisoire, a été mis en examen pour tentative d’homicide volontaire.

La belle-sœur, née en 1987, est elle-aussi défavorablement connue des services de police pour diverses condamnations. Contrairement à son compagnon, elle « conteste avoir vu quelconque coup. » Elle a été placée sous contrôle judiciaire et mise en examen pour non assistance à personne en péril.