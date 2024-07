Belfort : un écran géant pour France-Espagne au pied du Lion mardi

Une fan zone est installée à Belfort pour la demi-finale de l’Euro de football. Les supporters vont pouvoir se réunir sur le parking de l’Arsenal pour suivre la rencontre entre la France et l’Espagne, ce mardi 9 juillet à 21 h. Un écran de 6 mètres par 4 diffusera en direct le match. L’accès au parking de l’Arsenal ouvrira à 19h30 et sera contrôlé avec vérification des sacs et palpation. Interdiction d’apporter de l’alcool, des fumigènes ou encore des pétards.

En conséquence, le stationnement est interdit à partir de 7 h, le 9 juillet sur le parking de l’Arsenal, à Belfort. À partir de 18 h, le stationnement sera limité avenue Maurice-Sarrail, place de la Révolution-française, place d’Armes, au centre des impôts et dans les rues Bartholdi, Ancien-Théâtre, des Boucheries et rue du Général-Lecourbe. Le stationnement sera réouvert à 3 h, le mercredi 10 juillet. Le dispositif sera renouvelé si la France remporte sa demi-finale et accède à la finale de l’Euro, ce dimanche 14 juillet.