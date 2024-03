Belfort : un congrès pour apprendre à se protéger et réagir face aux cyberattaques

« Nous sommes à la pointe sur ce secteur », expose Christian Arbez, directeur général de la chambre de commerce et d’industrie (CCI). Les 28 et 29 mars, la CCI du Territoire de Belfort propose un « Cap cyber ». Un événement dédié à la cybersécurité, à l’intelligence artificielle et aux objets connectés. En partenariat avec l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) et l’institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), elle relance ce grand rendez-vous, sur deux jours, pour apprendre aux entreprises à se prémunir des risques face à de telles attaques.

Si le sujet est tellement important, confie Fabien Hazebroucq, élu référent sur le numérique et la cybersécurité et cofondateur de Trinaps, c’est parce que « le nombre d’attaques rencontre une accélération » et que « l’accès pour acheter des attaques est de plus en plus simple ». Mais aussi, qu’avec le contexte international, « la France est de plus en plus ciblée ».

Comme les autres années, le congrès veut insister sur le fait que les attaques peuvent arriver à tout le monde. Plus que « peuvent », elles arriveront à tout le monde, selon eux. La question est de savoir quand.

Le but de cette rencontre, fondée sur plusieurs conférences gratuites, est de rendre cette réalité concrète pour les entreprises à partir de témoignages de collègues qui en ont été victimes, de compagnies d’assurances et de spécialistes de la question. Cette grande conférence va permettre aux entreprises de récupérer une liste de contacts utiles en cas de problèmes de ce type (Cnil, gendarmerie, DGSI)

« Aujourd’hui, notre but n’est plus de sensibiliser à la menace. Mais de créer un accompagnement, de trouver les bons contacts, de se tisser un réseau. » Les organisateurs comptent notamment sur la présence de plusieurs entreprises locales comme Lisi, « grand groupe qui s’est sensibilisé sur la question ».