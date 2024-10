Belfort : un city-stade et un parcours de footgolf bientôt au parc de la Douce

Second projet : le développement d’une activité sportive nouvelle au sein du Parc de de la Douce. Le Département a été sollicité en 2024 par le Belfort Montbéliard Sochaux Footgolf Club. Le club souhaite développer la pratique d’une nouvelle activité sportive ludique autour du football, le footgolf. Le Parc de la Douce va donc accueillir un parcours de 9 trous qui présentera la spécificité d’être le premier parcours établi sur un terrain librement ouvert au public, favorisant ainsi le rapprochement entre les pratiquants et la population.

La construction de ce parcours est estimée à un peu plus de 9 000 euros HT et elle consiste en l’installation de 9 bogeys sécurisés (trous), 9 lignes de départ et de la signalétique. Elle

« Le parcours construit serait mis à disposition du club en fin de journée et le week-end mais aussi des établissements scolaires voisins volontaires en journée, le club s’engageant à organiser des séances de découverte à destination des élèves et de formation à destination des enseignants », précise le Département. A ce jour, le Collège Simone Signoret s’est déclaré intéressé pour contractualiser. Des discussions sont également engagées avec les lycées du secteur ainsi qu’avec l’école de production de Belfort.

Ces deux opérations s’effectueront d’ici la fin de l’année 2025 (voir document ci-dessous). Budget total : 65 316 euros, dont 51 252 euros subventionnés par l’agence du sport et 13 064 euros d’autofinancement par le département.