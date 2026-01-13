Belfort : suspendu par l’ordre des médecins, un acupuncteur va faire appel

Un médecin acupuncteur de Belfort a été sanctionné par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Bourgogne Franche-Comté par une interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, dont un an avec sursis. Une information dévoilée le vendredi 19 décembre 2025 par nos confrères d’Ici Belfort-Montbéliard, que nous sommes en mesure de confirmer.

La partie ferme de cette sanction devait être exécutoire au 1er mars 2026, jusqu’au 29 février 2028 inclus, selon les termes du jugement. Contactée, son avocate belfortaine, Me Laura Angelini, a indiqué au Trois mettre la dernière main au dossier qu’elle s’apprête à déposer auprès de l’ordre des médecins pour faire appel de cette décision, et que le médecin mis en cause conteste toutes les accusations que la plaignante formule à son égard.

Dans son jugement rendu public le 17 décembre 2025, à la suite de l’audience du 18 novembre, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des médecins indique que le conseil départemental de l’ordre des médecins, saisi dès 2020, a conclu que « les faits relatés par [la plaignante] s’apparentent à des pratiques sexuelles déplacées dans le cadre d’une relation médecin-patiente, même si le [docteur] réfute toute connotation érotique ou sexuelle dans sa pratique, il soutient que le [docteur] a méconnu le code de déontologie médicale (…) ».