Belfort : quand les pompiers s’entraînent à affronter les flammes

420 °C. C’est la température enregistrée par l’une des sondes installées en partie supérieure du caisson feu du centre de secours de Belfort-Sud, à Danjoutin. À l’intérieur, huit pompiers professionnels de Montbéliard en formation sont à genoux ; ils appartiennent au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, avec qui les échanges sont nombreux, notamment en termes de formation. En cette fin de matinée de mai, ils terminent une deuxième session dans le caisson feu d’observation.

« Le Territoire de Belfort a un historique d’une vingtaine d’années sur le caisson », explique le lieutenant Noël Szymanski, chef du service formation, à quelques jours de son départ à la retraite. Aujourd’hui, le Sdis est équipé de deux caissons, renouvelés en 2022. Le premier est un caisson d’observation. Il dispose d’un foyer fermé, avec lequel on « joue » pour augmenter la température, générer de la fumée ou des flammes. Le second est un caisson de progression ; le but est d’apprendre à avancer dans un espace enfumé, voire enflammé. Il sera aménagé totalement d’ici 2027, pour ressembler à une habitation. « Il permettra d’aller plus loin dans la mise en œuvre des formations et des exercices », apprécie Noël Szymanski.

Ces caissons permettent « de travailler dans des situation qui se rapprochent au maximum de ce que les pompiers peuvent rencontrer, explique l’officier. Nous avons acheté ces caissons pour que l’ensemble des pompiers puissent voir les phénomènes thermiques avec le maximum de sécurité. »