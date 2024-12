Belfort : penser à donner son sang même pendant les fêtes

600 dons sont nécessaires chaque jour dans la région pour répondre aux besoins des patients, notamment ceux atteints de cancers ou nécessitant des transfusions en urgence. Et la fin d’année engendre plusieurs défis : jours fériés, absence de collecte dans les entreprises et établissements scolaires, mais aussi la durée de conservation limitée des composants sanguins. Par exemple, les plaquettes contenues dans le sang ne se conservent que 7 jours, rendant leur gestion particulièrement délicate pendant les fêtes.

Tous les groupes sanguins sont nécessaires, qu’ils soient A, B, O, avec un rhésus positif ou négatif. Chaque don compte, et l’EFS appelle également de nouveaux donneurs à franchir le pas. Les Maisons du don et collectes mobiles restent ouvertes durant les fêtes pour accueillir les donneurs. « En quelques minutes, un don de sang peut sauver jusqu’à trois vies. Pas besoin de bonnet rouge ni de bottes : une manche relevée suffit”, rassure l’EFS. À Belfort, la maison du don est ouverte le mardi de 8h30 à 18h, le mercredi jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi de 8 h à 12 h.