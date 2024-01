Belfort : Love & Java, la nouvelle génération des salons du mariage

Dépoussiérer le mariage, tel est l’objectif du festival Love & Java. Cinq femmes, Anne, Marie, Clotilde et Céline, travaillant dans l’évènementiel, ont décidé de renouveler le genre du Salon du mariage, en 2018. Ainsi est né Love & Java. Sur les six précédentes éditions, quatre ont été organisées à Belfort et deux à Besançon. La volonté est d’apporter une touche de nouveauté et d’originalité à la vision classique du mariage. Leur objectif est de “bousculer les codes (…) traditionnel[s] et de proposer une offre plus fun et tendance”, précisent les organisatrices.

Depuis le début, le festival a laissé de côté les parcs d’expositions pour plébisciter des lieux plus originaux. Love & Java prend ainsi possession, le temps d’un week-end, à Belfort, de la galerie Cheloudiakoff, qui est dédiée à l’art contemporain, et du bar Le Jungle, voisin. Les lieux choisis sont plus petits et plus cosy pour créer « un côté un peu moins impersonnel », affirme Céline Bellettini, une des créatrices du festival. Pour rendre cet espace encore plus convivial, les stands seront ouverts et vont permettre de laisser place à plus d’échanges. Tout comme le côté « intimiste » du festival, revendiqué par les organisatrices.

À chaque édition un thème différent est choisi, la dolce vita est celui de cette 7e édition. Tous les prestataires reçoivent des instructions qui correspond au thème, afin de créer une cohérence entre eux. Pour cette édition, les organisatrices sont accompagnées d’une vingtaine de prestataires. Des professionnels de la photographie, des décors ou encore des robes de mariées seront notamment présents.