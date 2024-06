Belfort : les professeurs du conservatoire dénoncent la non-revalorisation de leur indemnité

L’indemnité est d’autant plus essentielle, en termes de reconnaissance, que les professeurs effectuent de nombreuses heures supplémentaires. « Il y a les tête-à-tête avec les élèves, la préparation des cours, l’accompagnement des familles ou encore le temps d’entretien des instruments », liste une professeure. Tous ressentent le même mépris. « On fait 15 ans d’études. On en a bavé pour en arriver là », s’afflige la professeure.

Ce mépris est d’autant plus dénoncé que les professeurs artistiques estiment fournir déjà de nombreux efforts. « On met à disposition notre propre matériel », explique une professeure du conservatoire les bras croisés. « L’entretien des instruments coûte extrêmement cher », ajoute Emilie Pierrel, représentante des professeurs. Les enseignants expliquent également devoir se fournir pour les moyens numériques comme les ordinateurs. « Il y a seulement deux ordinateurs pour 90 professeurs », s’indignent les deux professeurs.

Fournitures de matériels, entretien des instruments, autant de charges qui leur sont incombées, expliquent-elles. « Les prix augmentent avec l’inflation, mais nos salaires ne suivent pas », déplore une des deux collègues. « Je connais beaucoup d’enseignants en difficulté en fin de mois car les salaires sont faibles », se confie-t-elle pendant que ses collègues entament pour une seconde fois leur chant de protestation.

Delphine Mentré, adjointe chargée de la culture et au patrimoine à la mairie de Belfort, réagit face à l’utilisation des instruments personnels des professeurs durant les cours. « Cela ne concerne pas tous les professeurs. Certains élèves ont leur propre instrument qu’ils louent ou qu’ils achètent. » Concernant l’achat des ordinateurs, Jérôme Saintigny souligne qu’une aide financière est en discussion.

Le préavis de grève déposé par la CGT commence le 19 juin et se finit le 3 juillet. Les professeurs ont bien l’intention de se faire entendre durant ce laps de temps. Le jeudi 20 juin, une nouvelle action est prévue. Ils se rendront au conseil communautaire du Grand Belfort pour chanter leur mécontentement devant les élus.