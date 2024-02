Belfort : les policiers municipaux munis de deux lanceurs de balles de défense

Une convention a été signée avec Bavilliers, Offemont et Essert, pour que les policiers municipaux puissent continuer d’intervenir au parc de la Douce et dans le quartier de l’Arsot, sur les communes adjacentes, comme cela se fait depuis 2021 avec Bavilliers et Offemont. Essert rejoint la danse cette année. « Un élargissement du périmètre qui a été très utile durant les émeutes de l’été dernier où la police nationale a pu compter sur le soutien de la police municipale », expose le maire. La convention, signée ce 2 février, permet aussi de renforcer les coopérations police nationale et municipale.