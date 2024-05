Belfort : le secteur éducatif vent debout contre la réforme du « choc des savoirs »

Ils étaient tous réunis autour d’une table mardi 21 mai à Belfort, à la Maison du peuple. Syndicat Unsa, Sgen CFDT, FSU, Sud… Ils sont enseignants, CPE, directeurs d’établissements. Et protestent contre le choc des savoirs, une « réforme régressive ». « C’est un projet de société qu’on nous impose », relèvent les syndicats d’enseignants et de parents d’élèves du Territoire de Belfort. « Un modèle passéiste et conservateur » où les élèves seront triés. La pilule ne passe pas.

Que contient cette réforme ? Annoncée en décembre par le Premier ministre, Gabriel Attal, lors de son passage au ministère de l’Éducation nationale, la réforme est un ensemble de mesures censées « élever le niveau des élèves ». L’une d’elles est particulièrement contestée par une très large partie du monde éducatif: l’instauration de groupes de niveau, en français et en mathématiques, au collège. Mais d’autres mesures ont aussi été décrétées comme une refonte des programmes en primaire, dès la rentrée 2024, pour les CP, CE1 et CE2 (à partir de septembre 2025 pour les CM1 et les CM2) ; la décision de redoublement sera prise par les professeurs, et non plus les familles, et l’obtention du brevet des collèges sera obligatoire pour passer en classe de Seconde, dès 2025.