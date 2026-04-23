Belfort : le remplaçant du « radar Capman » entre en fonction

Le radar en bas du pont Legay, à Belfort (dans le sens Résidences – vieille-ville) a été remplacé mi-avril par un nouveau radar, plus moderne. Placé en haut d’un mat, il contrôle la vitesse des véhicules dans les deux sens (l’ancien ne le faisant que dans le sens Résidences -Vieille ville) et « d’autres types d’infractions », explique Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort. Utilisation du téléphone au volant ? Non port de la ceinture de sécurité ? Distances de sécurité ? La préfecture ne souhaite pas donner plus de précisions.

Tout au plus Maxime Gutzwiller précise-t-il qu’il ne s’agit pas d’un radar ETU (Equipement de terrain urbain), pour lesquels le Territoire de Belfort était l’un des départements expérimentaux ? Ces radars étaient capables de contrôler la vitesse, le respect des feux tricolores), mais certains étaient des leurres. « Même les élus ne savaient pas si celui qui était installé dans leur commune était un leurre », explique Maxime Gutzwiller. Quatorze ETU avaient été installés dans le Territoire de Belfort. L’ « effet leurre » avait une vocation pédagogique : faire comprendre que l’important était la prévention et non pas que les radars sont « une machine à fric ». « Le coût de la sécurité routière est bien plus importante que ce que rapportent les radars en France », insiste Maxime Gutzwiller.

Le nouveau radar du pont Legay entre en fonction ce jeudi 23 avril. Autrement dit, il devient opérationnel et capable de transmettre automatiquement les informations pour l’envoi des procès-verbaux d’infractions aux contrevenants. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce mercredi 22 avril.