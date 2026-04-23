Belfort : le remplaçant du « radar Capman » entre en fonction

Le radar en bas du pont Legay, à Belfort (dans le sens Résidences – vieille-ville) a été remplacé mi-avril par un nouveau radar, plus moderne. Placé en haut d’un mat, il contrôle la vitesse des véhicules dans les deux sens (l’ancien ne le faisant que dans le sens Résidences -Vieille ville) et « d’autres types d’infractions », explique Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort. Utilisation du téléphone au volant ? Non port de la ceinture de sécurité ? Distances de sécurité ? La préfecture ne souhaite pas donner plus de précisions.
Tout au plus Maxime Gutzwiller précise-t-il qu’il ne s’agit pas d’un radar ETU (Equipement de terrain urbain), pour lesquels le Territoire de Belfort était l’un des départements expérimentaux ? Ces radars étaient capables de contrôler la vitesse, le respect des feux tricolores), mais certains étaient des leurres. « Même les élus ne savaient pas si celui qui était installé dans leur commune était un leurre », explique Maxime Gutzwiller. Quatorze ETU avaient été installés dans le Territoire de Belfort. L’ « effet leurre » avait une vocation pédagogique : faire comprendre que l’important était la prévention et non pas que les radars sont « une machine à fric ». « Le coût de la sécurité routière est bien plus importante que ce que rapportent les radars en France », insiste Maxime Gutzwiller.
Le nouveau radar du pont Legay entre en fonction ce jeudi 23 avril. Autrement dit, il devient opérationnel et capable de transmettre automatiquement les informations pour l’envoi des procès-verbaux d’infractions aux contrevenants. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce mercredi 22 avril.
Les exploits de CapMan
Le précédent modèle avait été installé en 2005 et ne flashait que les véhicules qui descendaient le pont Legay. Cet emplacement est considéré comme accidentogène en raison du cumul de la descente qui favorise la vitesse et de la présence d’un carrefour quelques mètres plus loin. Il relevait 2000 infractions par an, ce qui est considéré comme un chiffre assez faible.
Ce radar avait été rendu célèbre en 2010 grâce à « Capman » : un cycliste masqué, déguisé en Superman, avait réussi à déclencher le flash du radar. La police indiquait alors que la vitesse relevée était de 58 km/h. Le plaisantin s’était fait filmer et avait posté la vidéo sur YouTube (ci-dessous). En quelques jours, elle avait atteint les 700 000 vues ; aujourd’hui, elle est à plus de 1,2 million de vues.
On y voit le cycliste masqué dévaler la pente du pont Legay (en fait, il avait pris son élan depuis le haut de la pente devant l’école d’ingénieurs), tête baissée et cape au vent, et déclencher ainsi le flash du radar. L’info cocasse avait été reprise par la presse de France et de Navarre. Ce gag avait été organisé de nuit, avec une circulation très, très faible. (ci-dessous)
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