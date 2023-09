Belfort : le diocèse « scandalisé » après l’incendie du Secours catholique aux Résidences

« Nous sommes scandalisés par un acte à caractère criminel dirigé vers un centre de solidarité », écrit le diocésaire dans son communiqué, signé par Frédérique Bolle-Reddat, vice-présidente du Secours catholique et responsable de la pastorale des migrants, ainsi que par Mgr Denis Jachiet, Évêque du diocèse Belfort-Montbéliard. « Cet acte volontaire nous oblige de suspendre temporairement notre soutien aux personnes les plus fragiles et toute l’activité de la Maison », déplore encore le communiqué, qui rappelle que ce lieu « accueille tout au long de l’année les personnes en situation fragile et permet de vivre des moments de fraternité ». Et les deux signataires d’ajouter : « Cet acte criminel n’arrêtera pas la fraternité, la culture du dialogue et de la rencontre. »